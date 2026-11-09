У Музеї Гончара відкрили виставку малюнків фіналістів конкурсу "Я – Мамай"

Виставка триватиме до 28 листопада / Фото, надане 24 Каналу
У Музеї Івана Гончара в Києві відкрили виставку робіт фіналістів всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Я – Мамай". В експозиції представили 20 дитячих робіт, присвячених українському козацтву та образу Козака Мамая.
Конкурс організував освітній проєкт "Знай свою Україну". Експозицію можна відвідати до 28 листопада, із середи до неділі. Про це повідомив меценат і співавтор проєкту Гнат Коробко.
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За його словами, на конкурс надійшло чимало робіт із різних куточків України. Учасники по-своєму зобразили Козака Мамая, передавши власне бачення українського героя, його історії та цінностей.
Освітній проєкт "Знай свою Україну" запрошує на виставку фіналістів всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Я – Мамай" у Музеї Івана Гончара. Ми отримали багато чудових робіт з різних куточків України. У кожній – свій Мамай, своє бачення українського героя, свої історії та цінності. З неабияким захопленням журі розглядало малюнки, обираючи фіналістів. Виставка триватиме до 28 листопада
Для експозиції відібрали 20 малюнків. Їхні автори творчо переосмислили образ Козака Мамая – символу свободи, сили, миролюбності та мудрості, героя з поетичною душею, готового боротися й захищати.
Крім того, команда проєкту відзначила ще одну роботу спеціальною нагородою – "Та, що торкнулася серця".
"Для виставки відібрали 20 робіт, автори яких зуміли творчо переосмислити образ Козака Мамая – героя, який уособлює свободу і міць, миролюбність і мудрість, має поетичну душу і завжди готовий до боротьби і захисту. А ще одна робота отримала особливу відзнаку від команди "Знай свою Україну" – "Та, що торкнулася серця". Вона вразила своєю щирістю та несподіваною силою", – зазначив Гнат Коробко.
Нагадаємо, "Знай свою Україну" – це онлайн-курс про українську традиційну культуру для дітей і дорослих. Він знайомить учасників із головними святами річного календарного циклу.
Проєкт реалізують Благодійний фонд "Коло", Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" та освітня платформа EdEra за підтримки мецената Гната Коробка.
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