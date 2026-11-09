У Музеї Гончара відкрили виставку малюнків фіналістів конкурсу "Я – Мамай"

Конкурс організував освітній проєкт "Знай свою Україну". Експозицію можна відвідати до 28 листопада, із середи до неділі. Про це повідомив меценат і співавтор проєкту Гнат Коробко.

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За його словами, на конкурс надійшло чимало робіт із різних куточків України. Учасники по-своєму зобразили Козака Мамая, передавши власне бачення українського героя, його історії та цінностей.

Освітній проєкт "Знай свою Україну" запрошує на виставку фіналістів всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Я – Мамай" у Музеї Івана Гончара. Ми отримали багато чудових робіт з різних куточків України. У кожній – свій Мамай, своє бачення українського героя, свої історії та цінності. З неабияким захопленням журі розглядало малюнки, обираючи фіналістів. Виставка триватиме до 28 листопада– розповів Гнат Коробко.

Для експозиції відібрали 20 малюнків. Їхні автори творчо переосмислили образ Козака Мамая – символу свободи, сили, миролюбності та мудрості, героя з поетичною душею, готового боротися й захищати.

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Крім того, команда проєкту відзначила ще одну роботу спеціальною нагородою – "Та, що торкнулася серця".

"Для виставки відібрали 20 робіт, автори яких зуміли творчо переосмислити образ Козака Мамая – героя, який уособлює свободу і міць, миролюбність і мудрість, має поетичну душу і завжди готовий до боротьби і захисту. А ще одна робота отримала особливу відзнаку від команди "Знай свою Україну" – "Та, що торкнулася серця". Вона вразила своєю щирістю та несподіваною силою", – зазначив Гнат Коробко.

Нагадаємо, "Знай свою Україну" – це онлайн-курс про українську традиційну культуру для дітей і дорослих. Він знайомить учасників із головними святами річного календарного циклу.

Проєкт реалізують Благодійний фонд "Коло", Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" та освітня платформа EdEra за підтримки мецената Гната Коробка.