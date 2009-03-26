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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Музична революція

11:27, 26 березня 2009 246

Музична революція від Spotify.

8 мільйонів безкоштовних пісень; 10 тисяч нових композицій щодня: від вас вимагається лише завантажити трохи софту. Сервіс уже конкурує з iPod - за право приносити насолоду поціновувачам музики.Ендрю Гаррісон (Word Magazine): “Це вперше я глянув на свій iPod і сказав: "Чи справді ти мені більше потрібний?" Я ще ніколи не знаходив сервісу, настільки легкого в користуванні і де є стільки всього”.Треки, правда, не можна завантажувати, а лише слухати онлайн. Є й реклама; проте за певну суму можна перейти на вищий рівень і її позбутися. Зі Spotify вже співпрацює чотири потужні лейбли; серед них - і Sony Music.Пол Бурше (Sony Music): “Ми пішли на це, тому що це, зрештою, - переконливий сервіс, що, схоже, надає своїм користувачам чудову пропозицію: усю музику, яку можливо; і це вигідно з нашого боку: для бізнесу, для артистів. Артисти щось отримують - їм платять”.А добра новина для виконавців - щоразу, коли програють їхні треки, їм нараховується невелика сума - авторський гонорар. А вибирати, кого слухати, - вам.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 26 березня 2009
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