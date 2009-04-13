Музика і право

Цивілізоване врегулювання авторських прав в Україні лише починається.

Музика як професія - вітчизняні співаки та музиканти радіють не коли їм платять, а коли їх слухають. Хоча процес цивілізованого врегулювання авторських прав в Україні вже розпочався, до нормальних відносин між різними гравцями музичного бізнесу ще далеко.Лама (співачка): “Радіо має платити за ефіри, коли артист крутиться на ТБ, також ТБ має оплачувати. Але в нашому випадку, в основному в Україні відбувається все навпаки, тобто треба платити і ТБ, треба платити радіо, ну мене особисто ця доля обійшла”.Певні відсотки співачці Ламі платять лише виконавці-аматори, які включають її пісні до свого репертуару. Однак, наразі тільки в столиці, де за цим наглядає спеціальна комісія. Купувати лише ліцензійні диски у відповідних компаніях мають і ді-джеї, які складають сети для дискотек. Але ні для кого не секрет, що на вечірках лунає переважно піратське mp3.Van Gogh (ді-джей): “Я скажу чесно, напевно, на нашому пост-радянському просторі таких випадків 90 %. Тобто мало хто офіційно купують музику. Є одиниці ді-джеїв, які купляють від А до Я. І в них немає ні одного неліцензійного трека”.Права виконавців захищає вітчизняне законодавство, в якому розписані численні випадки порушення авторського права. Та наразі правила гри визначаються більше особистими домовленостями - оскільки усім зручніше саме так.