У червні Україна отримала перший транш за новою 18-місячною програмою фінансування, коли головую НБУ був ще Яків Смолій. Для подальшої співпраці Україна повинна зберегти незалежність НБУ, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.

Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив в інтерв'ю виданню LIGA.net, що саме такі умови співпраці закладені в програмі Stand-by.

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Люнгман переконаний, що модель управління НБУ і система управління монетарним і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України.

За словами представника МВФ, виважена грошово-кредитна, валютна та фінансова політика мають надзвичайно позитивний вплив на довгостроковий економічний розвиток.

Але ми також знаємо, що іноді хороша політика непопулярна, а деякі політики прагнуть стимулювати швидке зростання,

– додав він.

Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.

Йоста Люнгман пояснив, що безвідповідальна політика Нацбанку призводить до:

високої інфляції,

нестабільності валютного курсу,

проблем у фінансовому секторі,

низького рівня економічного зростання,

високого рівня безробіття.

Саме це МВФ "спостерігав під час минулих криз в Україні". Однак зараз за всіма критеріями, Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції та законі про НБУ.

Представник МВФ наголосив, що наразі інфляція низька, міжнародні резерви високі, а банківський сектор у хорошій формі. Це створило передумови для сталого економічного зростання.

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