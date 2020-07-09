У МВФ назвали умови подальшої співпраці з Україною після відставки Смолія
У червні Україна отримала перший транш за новою 18-місячною програмою фінансування, коли головую НБУ був ще Яків Смолій. Для подальшої співпраці Україна повинна зберегти незалежність НБУ, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.
Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив в інтерв'ю виданню LIGA.net, що саме такі умови співпраці закладені в програмі Stand-by.
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Люнгман переконаний, що модель управління НБУ і система управління монетарним і фінансовим секторами відповідають економічним інтересам України.
За словами представника МВФ, виважена грошово-кредитна, валютна та фінансова політика мають надзвичайно позитивний вплив на довгостроковий економічний розвиток.
Але ми також знаємо, що іноді хороша політика непопулярна, а деякі політики прагнуть стимулювати швидке зростання,
– додав він.
Йоста Люнгман пояснив, що безвідповідальна політика Нацбанку призводить до:
- високої інфляції,
- нестабільності валютного курсу,
- проблем у фінансовому секторі,
- низького рівня економічного зростання,
- високого рівня безробіття.
Саме це МВФ "спостерігав під час минулих криз в Україні". Однак зараз за всіма критеріями, Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції та законі про НБУ.
Представник МВФ наголосив, що наразі інфляція низька, міжнародні резерви високі, а банківський сектор у хорошій формі. Це створило передумови для сталого економічного зростання.
Що відомо про програму співпраці України з МВФ: коротко
- 21 травня Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA).
- 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками коронавірусу.
- Україна повністю отримала вже 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ – перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 мільярда доларів.