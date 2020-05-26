МВФ висунув Україні нові умови для отримання кредиту, – ЗМІ

Програму кредитування України на 5 мільярдів доларів МВФ може затвердити на початку червня. Отримання першого траншу – мовиться про 1,9 мільярда – це справа кількох днів після затвердження. А от щоб отримати решту грошей, Україні потрібно буде виконати низку умов.

Про нові умови ("структурні маяки"), які висуває Міжнародний валютний фонд до України, розповіли в "Українських новинах".

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Угода на 5 мільярдів: домовленість вже є

21 травня Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування stand-by arrangement (SBA). Відомо про це стало буквально за кілька годин після підписання Зеленським "антиколомойського" закону про банки.

Тобто, Україна виконала попередні вимоги Фонду для старту нової програми, а це:

5 мільярдів доларів на 18 місяців.

Гроші дадуть Україні на підтримку бюджету та платіжного балансу (детальніше читайте за цим посиланням).

1,9 мільярда – перший транш, а другий мав би надійти у четвертому кварталі 2020 року.

Рада директорів МВФ має ще затвердити домовленість, але це суто бюрократична процедура. Водночас текст угоди не покажуть загалу, аж поки її остаточно не укладуть.

"Українські новини" переконують: їм вдалося дізнатися, що в угоді будуть прописані нові умови від МВФ для отримання Україною наступних траншів кредиту.

Якими будуть нові умови МВФ: що відомо

Енергетика

Змінити статут НАК "Нафтогаз України", аби той відповідав нормам Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Наприклад, мовиться про обмеження повноважень наглядової ради та спрощення для українців процедури зміни постачальників газу.

Суди

Змінити законодавство, щоб виправити процедуру конкурсного відбору членів Вищої ради правосуддя.

Податки й митниця

Розробити механізм, аби з 2021 року податкова і митниця почали працювати як одна юридична особа.

Банки

Не пізніше літа затвердити план роботи з проблемними активами державних банків, а для цього змінити закони про Фонд гарантування вкладів і про банки й банківську діяльність.

Протистояння коронавірусу

Навесні 2021 року зробити аудит бюджетних грошей, витрачених на боротьбу з COVID-19.

"Умови абсолютно нормальні, проблемних немає", – цитують "Українські новини" одного з українських чиновників, причетних до підписання угоди з МВФ.