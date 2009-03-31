МВФ не повернеться?

Поновлення співпраці України з МВФ під питанням.

Депутати ухвалили лише 2 із запропонованих урядом 5 антикризових законопроектів, потрібних для отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду - підняли акцизи на алкоголь та тютюн. Три проекти документів парламентарі навіть не спромоглися внести до порядку денного. Спікер двічі давав змогу це зробити, а присутній у залі перший віце-прем’єр взагалі обіцяв внести окремі корективи до проектів хоч зараз, однак всі ці намагання не дали результату. Прем’єрка шокована.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Команда народних депутатів Президента України і голови Секретаріату Віктора Балоги не проголосувала хоча попередньо всі позиції були домовлені. Крім того на ці 3 законопроекти була повна підтримка світових фінансових організацій. Я вважаю що саме тією частиною народних депутатів які підпорядковані і управляються сьогодні Президентом голосування було досить цинічно зірване".На Банковій звинувачення прем’єрки категорично відкидають. Депутати ж пояснюють - відхилили документи не з політичних, а з суто економічних мотивів. Одне з них: збільшення для малого і середнього бізнесу відрахувань до пенсійного фонду.В'ячеслав Кириленко (народний депутат, фракція НУ-НС, депутатське об'єднання "За Україну!"): "Після істотного збільшення відрахувань до пенсійного фонду цей малий бізнес піде в тінь, і не буде платити ні податків ні внесків до пенсійного фонду. Більше того, ми уже в третій раз провалюєм такі підходи щодо малого бізнесу. Більше того, ми попередили про це офіційно уряд в публічних коментарях і в заявах ще минулого тижня".Олександр Єфремов (народний депутат, фракція Партії регіонів): "Зараз виробите те, що зупиниться і торгівля на вулицях. Тому що ви вже навіть квадратний метр лотка поділили і обклали ось тих людей які залишилися без роботи і вимушено сьогодні стоять і торгують".Тим часом уряд обіцяє провести необхідні консультації з Президентом та міжнародними фінансовими організаціями і у середу знову внести у парламент усі відхилені законопроекти.