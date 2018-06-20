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МВС запустило мобільний додаток для оцінки роботи поліції

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МВС презентувало мобільний додаток My Pol
МВС презентувало мобільний додаток My Pol / theparentcue.org

Міністерство Внутрішніх Справ презентувало мобільний додаток My Pol, за допомогою якого користувач може оцінити якість роботи поліцейського.

Про це повідомлено на офіційній сторінці МВС у Twitter.

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Зазначається, що використовуючи додатком My Pol користувач зможе: 

  • Оцінювати роботу поліцейських за номером жетона;
  • Знаходити відділення поліції та медичної допомоги;
  • Отримувати актуальні новини поліції.

У випадку, якщо громадянин потребує екстреної допомоги, він може скористатися кнопкою SOS, відправивши запит на гарячу лінію поліції,
– йдеться у додатку.

поліція, мвс, my pol
Додаток доступний для скачування в магазинах Google Play та Apple Store

Також в додатку можна знайти інструкцію для спілкування з працівниками поліції, де вказано, як повинен поводитися громадянаин та працівник правоохоронних органів у тій чи іншій ситуації.

Додаток доступний для мобільних пристроїв на базі операційних систем Android та iOS.

Теги: Новини України Техно Додатки Поліція Міністерство внутрішніх справ Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
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