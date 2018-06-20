МВС запустило мобільний додаток для оцінки роботи поліції

Міністерство Внутрішніх Справ презентувало мобільний додаток My Pol, за допомогою якого користувач може оцінити якість роботи поліцейського.

Про це повідомлено на офіційній сторінці МВС у Twitter.

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Зазначається, що використовуючи додатком My Pol користувач зможе:

Оцінювати роботу поліцейських за номером жетона;

Знаходити відділення поліції та медичної допомоги;

Отримувати актуальні новини поліції.

У випадку, якщо громадянин потребує екстреної допомоги, він може скористатися кнопкою SOS, відправивши запит на гарячу лінію поліції,

– йдеться у додатку.



Додаток доступний для скачування в магазинах Google Play та Apple Store

Також в додатку можна знайти інструкцію для спілкування з працівниками поліції, де вказано, як повинен поводитися громадянаин та працівник правоохоронних органів у тій чи іншій ситуації.

Додаток доступний для мобільних пристроїв на базі операційних систем Android та iOS.