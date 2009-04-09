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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

М'яса не буде

13:29, 9 квітня 2009 242

До кінця року можуть закритися 50% м'ясокомбінатів.

Ковбаса без м’яса. Лише за перші три місяці 2009 року в Україні закрилася чверть м'ясопереробних підприємств. Ще стільки ж припинять роботу до кінця року. Прогнозують в асоціації Укрм’ясо. При чому, за даними деяких фахівців, вже зараз виробничі потужності більшості комбінатів завантажені лише на 30%. Причина - не лише у нестачі фінансування. Катастрофічно скорочується поголів’я великої рогатої худоби та свиней, що позбавляє переробників дешевої вітчизняної сировини. Натомість, дедалі більше комбінатів вирішують цю проблему за рахунок імпорту. Так, вже у минулому році м’яса ВРХ і птиці в Україну ввезли удвічі, а свинини - утричі більше, ніж позаторік. Відповідно, зростає дефіцит якісних ковбасних виробів у нижньому і середньому цінових сегментах. Збільшується також частка м’ясопродуктів із використанням рослинної білкової сировини чи курятини. Зауважимо, птахівництво - єдиний сектор тваринництва, який продовжує демонструвати зростання - у січні-лютому виробництво курятини зросло на більше ніж 10%.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 квітня 2009
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