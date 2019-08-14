Мысли по новому главному тренеру "Динамо"

Киевское "Динамо" уволило Александра Хацкевича. О том, какой тренер нужен "Динамо" - журналист Кирилл Крыжановский.

1. Сейчас любой вариант экстренного назначения главного тренера на постоянной основе — это паника

Если у руководства Динамо были варианты с серьезными специалистами ранее, то Хацкевич не получил бы новый контракт в июне. Значит, вариантов просто не было или их не искали.

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Можно ткнуть пальцем в небо и назначить кого угодно: Калитвинцева, Заварова, Вернидуба. Но будет ли это назначение взвешенным и подготовленным? Нет, не будет.

Сейчас дать кому-то из отечественных специалистов постоянный контракт — это пальцем в небо от безысходности.

2. Вариант с назначением и.о. и системными поисками главного тренера — лучший выход из ситуации.

Сейчас очень много эмоций. Негативных, в том числе. И нет оправданий тому, что происходит с результатами команды.

Чтобы изменения носили кардинальный характер, необходимо играть по-крупному. Прежде всего, это иностранный тренер. Который не будет зависить от сомнительных украинских агентов, который приведет свой тренерский штаб и изменит подходы к тренировочному процессу.

Найти такого тренера за один день — невозможно. За месяц - вполне реально. Это если искать.

У Динамо с 13 августа по 14 сентября — аж два матча (если не вернут обратно игру с Мариуполем). За это время можно провести кропотливую работу и найти нового тренера.

3. Какой тренер нужен Динамо?

Прежде всего — сильный тактик. Человек, который может научить команду в целом и отдельных игроков принципам организации игры, выхода из обороны в атаку, построению игры в атаке и т.д.

Во-вторых, человек с понимаем важнейших деталей организации учебно-тренировочного процесса. Прежде всего, это правильное распределение нагрузок, это восстановительный процесс, медицинские аспекты работы.

И в добавление — абсолютно независимая и самостоятельная единица, вокруг идей которого будет построена вся работа (не только игра на поле) первой команды.

Не вижу в Украине специалистов такого уровня. Особенно это касается тактических моментов и самого построения тренировочного пресса.

Время "давай, давай" и "камон, плей" уже прошло. Давайте попробуем что-то другое.