Мюнхенська "Баварія"
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В рідній Німеччині він був зіркою - час повертатись до витоків. Під час виступів за "Штутгарт" Тіммо Хільдебранда небезпідставно вважали одним із найкращих голкіперів Європи.
Трансфер у іспанську "Валенсію" закінчився для стража воріт постійною лавою для запасних. Бачити у рамці своїх воріт німця не проти мюнхенська "Баварія", яка не може компенсувати легендарного Оллі Кана. Хільдебранд, втім не має достатньо ігрової практики, тому важко оцінити його ігрові кондиції - майже за 2 роки у розташуванні "кажанів" голкіпер відіграв лише 26 матчів.
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