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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На 3G - у чергу

11:21, 12 квітня 2009 174

НКРЗ продаватиме ліцензії на 3G по черзі.

Ліцензії на надання послуг зв’язку третього покоління 3G продаватимуться по черзі, а не на єдиному конкурсі. Перший дозвіл, з найширшим діапазоном у 35 мегагерців, НКРЗ виставить на продаж восени цього року, стартова ціна - 300 мільйонів гривень. Решту ліцензій продадуть пізніше, при чому їх буде лише три. Одна на діапазон 25 і дві - по 20 мегагерців.Дати більше - заважають низькі темпи конверсії частот, яка проводиться відповідно до плану, погодженого з Міноборони, кажуть у нацкомісії. У свою чергу, оператори заявляють, що запропонований регулятором порядок продажу дозволів - є дискримінаційним. Мовляв, купити ліценцію на 35 мегагерців хочуть шестеро провайдерів. Вони вже подали до НКРЗ заявки.Однак, отримає цей дозвіл тільки один. Решта муситиме вдовольнитися вужчими діапазонами, яких не досить для розбудови повноцінної мережі 3G. Нагадаємо, наразі єдиним власником дозволу на надання послуг зв’язку третього покоління є державний оператор "Укртелеком". Він придбав ліцензію ще у 2005 році за 35 мільйонів доларів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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