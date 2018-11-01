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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      На бій Усик – Белью продано понад 20 тисяч квитків

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      Олександр Усик
      Олександр Усик / Радіо Свобода

      Олександра Усика 10 листопада чекає непросте випробування як в особі досвідченого Тоні Белью та гарячої зустрічі британських фанів на переповненій Manchester Arena. На даний момент на їх "чоловічу розмову за допомогою жестів" вже продано понад 20 тисяч квитків, що становить 95 відсотків місць арени.

      Вартість квитків – від 40 до 800 фунтів стерлінгів. Найдешевші квитки були розкуплені за лічені години після старту продажів і зараз продаються на спеціалізованих британських квиткових сервісах перепродажів за ціною до чотирьох номіналів. Наприклад, квитки з номіналом в 40 фунтів можна придбати по 150.

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      Багатофункціональна Manchester Arena, на якій пройде боксерський вечір, вміщує 21 тисячу глядачів та є однією з найбільших критих арен Європи і світу. Тут проводили свої бої Майк Тайсон, Девід Хей, Джо Кальзаге, Ріккі Хаттон, Амір Хан. Тут проходили матчі олімпійського турніру з баскетболу в 2012 році, чемпіонат світу-2008 з водних видів спорту, Ігри Співдружності-2002. Тут виступали U2, The Rolling Stones, Lady Gaga, Мадонна та Паваротті. Арена традиційно приймає понад мільйон глядачів щороку.

      Нагадаємо, на кону бою буде стояти титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті (важкій вазі). Переможцю дістануться чотири чемпіонські пояси – за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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