На блокпості терористів помер чоловік
01:50, сьогодні 472 Читать новость на русском
Біля окупованої Горлівки Донецької області на блокпості бойовиків так званої "ДНР" помер чоловік.
Про це повідомили у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.
У місії зазначили, що подія трапилася 14 січня.
Читайте також: У Києві на території військової частини помер боєць
65-річного чоловіка знайшли мертвим в автобусі під час зупинки на блокпості донецьких бойовиків. Чоловік жив в окупованому "ЛНР" Алчевську.
Згідно з висновком судмедекспертів, причиною смерті став серцевий напад.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Гройсман потішив військовослужбовців новиною щодо підвищення пенсій17 січня , 19:18
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада 2017 , 08:00