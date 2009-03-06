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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

На Бродвеї

14:11, 6 березня 2009 246

Синтія Ніксон "розгубилася". Зірка відомого серіалу й однойменної стрічки "Секс і місто" знову повернулася до театру.

Ніксон виконує головну роль у новій бродвейській виставі під назвою "Розгублені". Постановка розповідає про дитину, уражену синдромом дефіциту уваги. Власне сама Ніксон виконує роль матері дев’ятирічного хлопчика, який страждає на цю хворобу. Незважаючи на досить завантажений графік зйомок, Ніксон каже, що завжди може знайти час для театру. Синтія Ніксон (акторка): "У кіно все контролює режисер. У театрі ж усе крутиться навколо самої вистави, тож сам актор усе контролює. Ти відповідальний за свій час, за виходи на сцену. Уся вистава у твоїх руках. І як пройде вона цього вечора, залежить лише від тебе."Для Ніксон робота в театральних постановках не є новою. Акторка - володарка премії "Тоні" за роль у виставі-лауреатці Пуліцера "Кроликова нора". Загалом же першу свою театральну премію Ніксон отримала ще в 14 років, коли дебютувала на сцені з виставою "Історія Філадельфії". 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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