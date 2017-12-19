На CNN запустили рекламний ролик про Україну
У кабельній новинній сітці CNN Міністерство інформаційної політики запустило 30 секундний-рекламний ролик про Україну.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
За словами державного секретаря Міністерства інформаційної політики Артема Біденка, ролик випускатиметься в ефір протягом 15-21 грудня.
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"CNN дивиться увесь світ. Цей ролик з просування інтересів України у світі. Чудова можливість розказати світу про зміни, що відбуваються в Україні, про реформи та можливості для світового бізнесу", – сказав Біденко.
У відеоролику йдеться про те, що країна з 45-мільйонним населенням зараз являє собою один із найбільших ринків, що формується, у Європі.
Ролик про Україну