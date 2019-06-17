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      На Дніпропетровщині дві школярки випали з 9-го поверху будинку: одна загинула

      2028 Читать новость на русском
      Багатоповерхівка, з якої випали дві дівчини
      Багатоповерхівка, з якої випали дві дівчини / facebook.com/zheltye.vody

      У місті Жовті Води, що на Дніпропетровщині, дві неповнолітні школярки випали із недобудованої дев'ятиповерхівки. Одна з них загинула, інша наразі перебуває у реанімації.

      Про трагедію повідомила місцева мешканка Ольга Байдак у одній із груп у Facebook.

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      Цю інформацію підтвердили медики та поліція. Що робили дві п'ятнадцятирічні дівчинки у недобудованій багатоповерхівці – невідомо. Проте, як повідомляють місцеві жителі, підлітки облюбували це місце та проводять там свій вільний час.

      Питання безпеки на цьому довгобуді неодноразово піднімалось і місцевими активістами. Входи у недобудову заварювались та закладались цеглою, але це, на жаль, не зупиняє любителів екстриму.

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      Теги: Новини України Жертви Новини криміналу і ДТП Кримінал Новини Дніпра Діти і неповнолітні Новини нерухомості Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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