На Дніпропетровщині дві школярки випали з 9-го поверху будинку: одна загинула

Про трагедію повідомила місцева мешканка Ольга Байдак у одній із груп у Facebook.

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Цю інформацію підтвердили медики та поліція. Що робили дві п'ятнадцятирічні дівчинки у недобудованій багатоповерхівці – невідомо. Проте, як повідомляють місцеві жителі, підлітки облюбували це місце та проводять там свій вільний час.

Питання безпеки на цьому довгобуді неодноразово піднімалось і місцевими активістами. Входи у недобудову заварювались та закладались цеглою, але це, на жаль, не зупиняє любителів екстриму.