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      На Дніпропетровщині неповнолітня дівчинка народила в туалеті

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      Неповнолітня дівчина народила у сільському туалеті та втопила дитину у вигрібній ямі / dp.informator.ua

      17-річна дівчина у Дніпропетровській області народила малюка в туалеті та втопила його у вигрібній ямі.

      У селі Петрово, що на Дніпропетровщині, неповнолітня мешканка, яка перебувала на обліку в лікаря-психіатра, втопила новонароджену дитину у вигрібній ямі. Про це повідомляє "Інформатор".

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      Дівчина була на дев’ятому місяці вагітності. Вона зайшла в вуличний туалет у дворі свого будинку, де народила хлопчика і відразу втопила його у вигрібній ямі.

      Тіло новонародженої дитини направили на судмедекспертизу. А неповнолітню госпіталізували до перинатального центру через сильну кровотечу.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Діти і неповнолітні Новини Дніпра Кримінал
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