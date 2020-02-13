На Дніпропетровщині неповнолітня дівчинка народила в туалеті

17-річна дівчина у Дніпропетровській області народила малюка в туалеті та втопила його у вигрібній ямі.

У селі Петрово, що на Дніпропетровщині, неповнолітня мешканка, яка перебувала на обліку в лікаря-психіатра, втопила новонароджену дитину у вигрібній ямі. Про це повідомляє "Інформатор".

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Дівчина була на дев’ятому місяці вагітності. Вона зайшла в вуличний туалет у дворі свого будинку, де народила хлопчика і відразу втопила його у вигрібній ямі.

Тіло новонародженої дитини направили на судмедекспертизу. А неповнолітню госпіталізували до перинатального центру через сильну кровотечу.