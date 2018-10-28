На Дніпропетровщині під час руху загорівся автобус з людьми

У Дніпропетровській області, на трасі Харків – Сімферополь під час руху спалахнув автобус з 10 пасажирами.

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

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Рятувальники встановили, що під час руху загорівся рейсовий автобус "ЕТАЛОН". В автобусі знаходилось 10 чоловік, люди покинули автобус самостійно до приїзду рятувальників.



Загорівся автобус з пасажирами на Дніпропетровщині

Як зазначили в ДСНС, о 12:58 пожежу було локалізовано та о 13:24 ліквідовано. Вогонь повністю знищив автобус. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами. Загиблих та постраждалих не має.

До ліквідації гасіння пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.