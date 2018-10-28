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      На Дніпропетровщині під час руху загорівся автобус з людьми

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      На Дніпропетровщині згорів автобус
      На Дніпропетровщині згорів автобус / dp.dsns.gov.ua

      У Дніпропетровській області, на трасі Харків – Сімферополь під час руху спалахнув автобус з 10 пасажирами.

      Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

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      Рятувальники встановили, що під час руху загорівся рейсовий автобус "ЕТАЛОН". В автобусі знаходилось 10 чоловік, люди покинули автобус самостійно до приїзду рятувальників.

      Загорівся автобус з пасажирами
      Загорівся автобус з пасажирами на Дніпропетровщині

      Як зазначили в ДСНС, о 12:58 пожежу було локалізовано та о 13:24 ліквідовано. Вогонь повністю знищив автобус. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами. Загиблих та постраждалих не має.

      До ліквідації гасіння пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Новини Дніпра Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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