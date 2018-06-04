На Дніпропетровщині рятувальник потрапив до лікарні після укусу кота

У понеділок, 4 травня, в місті Нікополь Дніпропетровської області рятувальник намагався зняти з дерева кота, але той його вкусив. Через це чоловік потрапив до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровській області.

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"4 червня о 13:35 до Служби порятунку "101" звернулись мешканці з проханням зняти з дерева кота по вулиці Братів Шиянів міста Нікополь. До місця виклику було направлено чергове відділення 28 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", – йдеться у повідомлені.

За допомогою автодрабини рятувальники піднялись на дерево та зняли кота. Проте під час проведення рятувальних робіт кіт спромігся наскрізь прокусити спеціальну робочу рукавицю рятувальника та поранив йому руку.

"Співробітник вимушений був звернутись по допомогу до медичного закладу. Наразі рятувальник знаходиться на стаціонарному лікуванні, адже слина тварини небезпечна та є ймовірність інфікування правцем або сказом", – зазначила рятувальна служба.