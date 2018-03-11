На Дніпропетровщині вантажівка влетіла у легковик, троє людей загинули
Смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Луганськ-Ізварине 295 км, поблизу села Богуслав, що на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля Мерседес "Мясний м'ясокомбінат" з легковим автомобілем ВАЗ 2112, виникла пожежа. Вогнем знищено легковий автомобіль та вантажний автомобіль", – йдеться у повідомленні ДСНС.
В результаті ДТП загинуло 3 особи та 3 постраждалих, яких доставлено каретою швидкої допомоги до лікарні. Особи загиблих та травмованих встановлюються.
Причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.
На Дніпропетровщині вантажівка влетіла у легковик, троє людей загинули
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