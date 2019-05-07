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      На Дніпропетровщині вибухнула граната: є жертви – фото

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      На Дніпропетровщині вибухнула граната (ілюсративне фото)
      На Дніпропетровщині вибухнула граната (ілюсративне фото) / Фото з відкритих джерел

      У місті Марганець вибухнула граната. Унаслідок цього одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.

      Серед поранених – співробітник групи реагування патрульної поліції, повідомили у прес-службі Нацполіції.

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      Вибух трапився 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова.

      поліція дніпропетровщина вибух жертви марганець
      У місті Марганець вибухнула граната

      Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.

      дніпропетровщина вибух граната марганець
      Місце вибуху гранати

      Напередодні у столичному торговому центрі Arena-City стався вибух – невідома жінка розвела вогонь просто у переході та втекла. Пожежу вчасно загасили, ніхто не постраждав.

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Поліція Жертви Вибух
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