На Дніпропетровщині вибухнула граната: є жертви – фото
У місті Марганець вибухнула граната. Унаслідок цього одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.
Серед поранених – співробітник групи реагування патрульної поліції, повідомили у прес-службі Нацполіції.
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Вибух трапився 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова.
У місті Марганець вибухнула граната
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.
Місце вибуху гранати
Напередодні у столичному торговому центрі Arena-City стався вибух – невідома жінка розвела вогонь просто у переході та втекла. Пожежу вчасно загасили, ніхто не постраждав.
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