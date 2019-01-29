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      На Дніпровському коксохімі стався вибух і пожежа: постраждалих госпіталізували у важкому стані

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      На Дніпровському коксохімі стався вибух і пожежа: постраждалих госпіталізували у важкому стані
      / dv-gazeta.info

      У ніч проти 29 січня на Дніпровському коксохімічному заводі у місті Кам'янське пролунав вибух, потім будівлю охопило полум'я. П'ятьох постраждалих госпіталізували з опіками. Вони перебувають у важкому стані.

      За повідомленням рятувальників, інцидент стався у смолопереробному цеху о пів на четверну ранку. Вибухнула газоповітряна суміш, що і стало причиною горіння бітуму.

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      О 4:07 годині ДСНСники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів.  


      Пожежа на Дніпровському коксохімічному заводі

      Пошкоджено технологічне обладнання цеху.

      За яких обставин стався вибух – наразі з'ясовують. 

      Дивіться відео наслідків вибуху на коксохімічному заводі у Кам'янському

      Дивіться відео наслідків вибуху на коксохімічному заводі у Кам'янському

       

      Теги: Новини України Новини Дніпра ДСНС Вибух Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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