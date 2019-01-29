На Дніпровському коксохімі стався вибух і пожежа: постраждалих госпіталізували у важкому стані
У ніч проти 29 січня на Дніпровському коксохімічному заводі у місті Кам'янське пролунав вибух, потім будівлю охопило полум'я. П'ятьох постраждалих госпіталізували з опіками. Вони перебувають у важкому стані.
За повідомленням рятувальників, інцидент стався у смолопереробному цеху о пів на четверну ранку. Вибухнула газоповітряна суміш, що і стало причиною горіння бітуму.
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О 4:07 годині ДСНСники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів.
Пожежа на Дніпровському коксохімічному заводі
Пошкоджено технологічне обладнання цеху.
За яких обставин стався вибух – наразі з'ясовують.
Дивіться відео наслідків вибуху на коксохімічному заводі у Кам'янському
Дивіться відео наслідків вибуху на коксохімічному заводі у Кам'янському