На Дніпровському коксохімі стався вибух і пожежа: постраждалих госпіталізували у важкому стані

У ніч проти 29 січня на Дніпровському коксохімічному заводі у місті Кам'янське пролунав вибух, потім будівлю охопило полум'я. П'ятьох постраждалих госпіталізували з опіками. Вони перебувають у важкому стані.

За повідомленням рятувальників, інцидент стався у смолопереробному цеху о пів на четверну ранку. Вибухнула газоповітряна суміш, що і стало причиною горіння бітуму. Читайте також: У Києві сталася масштабна пожежа: горів радіозавод – фото, відео О 4:07 годині ДСНСники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів.

Пожежа на Дніпровському коксохімічному заводі Пошкоджено технологічне обладнання цеху. За яких обставин стався вибух – наразі з'ясовують. Дивіться відео наслідків вибуху на коксохімічному заводі у Кам'янському Дивіться відео наслідків вибуху на коксохімічному заводі у Кам'янському