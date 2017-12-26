На Донбас полетіла українська делегація зі звільнення полонених

Представники України у переговорах з приводу звільнення полонених полетіли на Донбас.

Про це у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко.

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"З омбудсменом Лутковською, представниками Генпрокуратури, експертами Мінської гуманітарної групи, представниками СБУ і Міноборони вилітаємо на Донбас. Навіть у літаку – працюємо", – зазначила вона.