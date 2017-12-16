На Донеччині посилили патрулювання міст та сіл
Правоохоронці Донеччини заступили на посилене патрулювання населених пунктів регіону.
Про це інформує поліція Донецької області.
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"Слідчі, представники превенції, кінологи, військовослужбовці та патрульні протягом вихідних дбатимуть про правопорядок в регіоні. Лише у Маріуполі для належного забезпечення публічної безпеки сформовано 52 піших патрулі", – йдеться у повідомленні.
Завдання патрульні отримали одночасно під час загальнообласного публічного інструктажу, що відбувся одночасно у всіх містах та селищах регіону.
Поліція нагадала, що на Донеччині триває загальноукраїнська спецоперація під умовною назвою "Мігрант". Крім того, вилучення зброї та вибухівки є пріоритетним напрямком в роботі місцевих правоохоронців.
Зараз посилені патрулі вже вийшли на маршрути патрулювання. Наразі ситуація є стабільною та повністю контрольованою,
– додається у повідомленні.
До слова, російській найманці в окупованих Донецьку та Макіївці з 15 грудня по 9 січня ввели посилений режим патрулювання.