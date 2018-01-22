На Донеччині провалився дах школи: моторошне фото

У Світлодарську, що у Бахмутському районі Донеччини, у школі обвалився дах. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє UA: Донбас.

За словами представників Бахмутської райдержадміністрації, постраждала покрівля актової зали Світлодарської ЗОШ № 11. Інцидент стався у вихідний день, тому у школі не було учнів.

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Наразі рятувальники розібрали рештки даху та плити. Демонтаж аварійної ділянки покрівлі здійснювали до ночі. Чиновники вже подбали про встановлення тимчасового даху.

Допомогу технікою надали Світлодарська та Миронівська ТЕС, департамент цивільного захисту Донецької області виділив 6 кубометрів дошки та брезент. Сьогодні вивезли все сміття. Роблять тимчасову покрівлю,

– розповіла в.о. голови Бахмутської РДА Тетяна Єрохіна.

Через обвал даху у школі скасували заняття. Учні повернуться до навчання тільки після зупинення ремонтних робіт.