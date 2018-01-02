На Донеччині вандали розтрощили пам'ятник учасникам АТО: опубліковані фото

У ніч проти вівторка, 2 січня, у Костянтинівці Донецької області вандали зруйнували пам'ятник загиблим учасникам АТО. Зловмисники розбили пам'ятник і повалили на землю дві плити із зображенням прапора України та словами з національного гімну.

Про це повідомляє видання zi.dn.ua. На опублікованих фото видно, що вандали розкидали уламки плити з гербом України довкола у сквері афганців, де в жовтні 2017 року і було встановлено цей монумент. Читайте також: Невідомі осквернили пам'ятник бійцям АТО в Одесі: фото

Зруйнований пам'ятник учасникам АТО у Костянтинівці Побачивши скоєна, небайдужі городяни зібрали осколки тризуба і поклали біля спорожнілого постаменту. Директор міського об'єднання парків і кінотеатрів Інна Ягмурова викликала на місце події поліцію. Правоохоронці зафіксували факт руйнування.