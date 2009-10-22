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      На “Газпром” позиваються

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      Проти "Газпрому" порушила справу Федеральна антимонопольна служба Росії.

      Підставою стала заява "ГазЕнерго-Альянсу". На думку цієї компанії, "Газпром" необґрунтовано відмовив у доступі до його газотранспортної системи і ухилився від укладення договору про транспортування блакитного палива.Також позивачі вважають, що російський газовий монополіст зловживав монопольним становищем на ринку. У Федеральній антимонопольній службі погоджуються, що “Газпром” поставив "ГазЕнерго-Альянс" у нерівне становище з іншими компаніями, та перешкоджав транспортуванню природного газу у декілька російських областей.
      blog_ava
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      Новини за 22 жовтня 2009
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