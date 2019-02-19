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      На гірськолижному курорті Львівщини сталась масштабна пожежа у готелі

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      Вогонь охопив тисячу "квадратів"
      Вогонь охопив тисячу "квадратів" / ДСНС

      У готелі "Терем" у селищі Славське, що у Львівській області, в ніч проти 19 лютого сталась пожежа. 18 людей встигли евакуювати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів чотирьохповерхової будівлі з мансардою, повідомили у прес-службі ДСНС. 

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      Пожежа у Славському

      Ліквідувати пожежу намагались шість годин – з півночі до шостої години ранку.


      Пожежа у Славському

      Жертв і постраждалих немає.


      Пожежа у Славському


      Пожежа у Славському

      Що робити під час пожежі – читайте у матеріалі 24 каналу. 


      Як поводитися під час пожежі: основні правила

      Пожежа у Славському

      Пожежа у Славському

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      Теги: Новини України Новини Львова ДСНС Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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