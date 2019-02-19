На гірськолижному курорті Львівщини сталась масштабна пожежа у готелі
У готелі "Терем" у селищі Славське, що у Львівській області, в ніч проти 19 лютого сталась пожежа. 18 людей встигли евакуювати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів чотирьохповерхової будівлі з мансардою, повідомили у прес-службі ДСНС.
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Пожежа у Славському
Ліквідувати пожежу намагались шість годин – з півночі до шостої години ранку.
Пожежа у Славському
Жертв і постраждалих немає.
Пожежа у Славському
Пожежа у Славському
Що робити під час пожежі – читайте у матеріалі 24 каналу.
Як поводитися під час пожежі: основні правила
Пожежа у Славському
Пожежа у Славському
Джерело: 24 Канал
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