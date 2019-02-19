На гірськолижному курорті Львівщини сталась масштабна пожежа у готелі

У готелі "Терем" у селищі Славське, що у Львівській області, в ніч проти 19 лютого сталась пожежа. 18 людей встигли евакуювати, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів чотирьохповерхової будівлі з мансардою, повідомили у прес-службі ДСНС. Читайте також: В Одесі спалили автомобіль активіста Олександра Бабича

Пожежа у Славському Ліквідувати пожежу намагались шість годин – з півночі до шостої години ранку.

Пожежа у Славському Жертв і постраждалих немає.

Пожежа у Славському

Пожежа у Славському Що робити під час пожежі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як поводитися під час пожежі: основні правила Пожежа у Славському Пожежа у Славському