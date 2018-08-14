На Харківщині дівчинка впала зі скелі через селфі: подробиці

У Чугуєві на Харківщині 13-річна дівчинка намагалася зробити селфі на краю скелі, проте оступилася та впала з висоти. На щастя, поблизу перебували військові, яким вдалося врятувати підлітка та доправити до лікарні.

Про це інформує прес-служба Міноборони.

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Під час виконання патрулювання військовослужбовці Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України врятували місцеву 13 річну дівчинку. Під час руху по заданому маршруту начальник патруля старший солдат Дмитро Пуртов раптом почув вигуки про порятунок з боку декількох дітей, які перебували поблизу глибокої кручі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подруга дітей, 13-річна Вікторія, вирішила зробити фото поблизу небезпечного місця, оступилася і впала вниз.

Військовослужбовці самотужки дісталися низу кручі та знайшли дівчинку, яка сильно травмувалася та мала численні забої.

Оскільки Вікторія не могла самостійно пересуватися, військові на руках підняли її наверх та негайно віднесли медсестрі відділення ВСП у Чугуєві сержанту Клавдії Ситник. Військовий медик надала першу медичну допомогу постраждалій ще до прибуття карети швидкої допомоги.