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      На Харківщині пів тисячі людей шукали 6-річну Мілану Шевельову: її знайшли мертвою

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      Мілана Шевельова зникла на Харківщині: дитину знайшли мертвою – фото
      На Харківщині добу розшукували 6-річну Мілану Шевельову / Колаж 24 каналу

      Добу на Харківщині шукали 6-річну Мілану Шевельову, яка пішла з дому ввечері 26 квітня і не повернулася. Дитина пішла погуляти і просто зникла. Це трапилося у маленькому селі Соснівка, що в Золочівському районі на Харківщині.

      Дівчинка разом з батьками приїхала з Харкова у село того ж дня, у гості до бабусі. Близько 18 вечора Мілана разом з двоюрідним братом-однолітком вийшла з дому погуляти. Про це пише "Город Х".

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      Брат катався на велосипеді, а Мілана бігала за ним. Втім, потім хлопчик повернувся додому сам, без сестри. Пошуки дитини організували негайно ж: окрім людей з Соснівки, до них залучили мешканців інших сіл, волонтерів та поліцію.

      Мілана Шевельова
      Мілана Шевельова / Фото "Город Х"

      Пошуки Мілани Шевельової: відео

      Увесь вечір та ніч вони прочісували територію навколо села.

      Всю ніч йшла злива, собаки слід не беруть. На місці були й правоохоронці, і МНС – прочесали ліс, світили тепловізорами – дівчинки ніде немає. Водолази перевірили дно водойми в селі Соснівка – там теж порожньо,
      – розповідав один із волонтерів.

      До пошуків дівчинки встигли залучити навіть екстрасенсів. Вони наштовхнули волонтерів на пошуки "червоної машини, на якій могли викрасти дитину".

      Пошуки
      Десятки волонтерів з'їхалися на пошуки / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"

      Пошуки
      Дитину шукали понад пів тисячі людей / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"

      Основною версію зникнення розглядали викрадення.

      Однак надвечір 27 квітня тіло Мілани знайшли за 8 кілометрів від Соснівки. За попередніми даними, дитина померла від переохолодження.

      Село Соснівка на Харківщині, де сталася трагедія:

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Жертви Діти і неповнолітні Поліція Новини Харкова Новини України
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