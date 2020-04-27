На Харківщині пів тисячі людей шукали 6-річну Мілану Шевельову: її знайшли мертвою

Добу на Харківщині шукали 6-річну Мілану Шевельову, яка пішла з дому ввечері 26 квітня і не повернулася. Дитина пішла погуляти і просто зникла. Це трапилося у маленькому селі Соснівка, що в Золочівському районі на Харківщині.

Дівчинка разом з батьками приїхала з Харкова у село того ж дня, у гості до бабусі. Близько 18 вечора Мілана разом з двоюрідним братом-однолітком вийшла з дому погуляти. Про це пише "Город Х".

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Брат катався на велосипеді, а Мілана бігала за ним. Втім, потім хлопчик повернувся додому сам, без сестри. Пошуки дитини організували негайно ж: окрім людей з Соснівки, до них залучили мешканців інших сіл, волонтерів та поліцію.



Мілана Шевельова / Фото "Город Х"

Пошуки Мілани Шевельової: відео

Увесь вечір та ніч вони прочісували територію навколо села.

Всю ніч йшла злива, собаки слід не беруть. На місці були й правоохоронці, і МНС – прочесали ліс, світили тепловізорами – дівчинки ніде немає. Водолази перевірили дно водойми в селі Соснівка – там теж порожньо,

– розповідав один із волонтерів.

До пошуків дівчинки встигли залучити навіть екстрасенсів. Вони наштовхнули волонтерів на пошуки "червоної машини, на якій могли викрасти дитину".



Десятки волонтерів з'їхалися на пошуки / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"



Дитину шукали понад пів тисячі людей / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1654"

Основною версію зникнення розглядали викрадення.

Однак надвечір 27 квітня тіло Мілани знайшли за 8 кілометрів від Соснівки. За попередніми даними, дитина померла від переохолодження.

Село Соснівка на Харківщині, де сталася трагедія: