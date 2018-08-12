На Харківщині відпочивальники отруїлися грибами

У Харківській області п'ятеро людей отруїлися грибами, зібраними в лісі біля села Металівка. Усіх потерпілих госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харкова у Faсebook.

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Група харків’ян віком від 33 до 62 років перебували на відпочинку на одній із баз смт Старий Салтів Вовчанського району. Вдень вони вирішили прогулятися по лісі поблизу села Металівка. Там вони назбирали гриби, які потім самостійно приготували до обіду. Через деякий час харків’яни відчули себе зле і викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала їх до лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усіх потерпілих доставили до токсикологічного відділення Харківської міської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння ІІ ступеню.

За словами медиків, їх стан здоров’я оцінюють як задовільний, а загрози життю немає.