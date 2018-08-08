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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Харківщині внаслідок пожежі транспортного засобу постраждав чоловік

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Внаслідок загорання автомобіля чоловік тримав опіки другого ступеня
Внаслідок загорання автомобіля чоловік тримав опіки другого ступеня / Ілюстративне фото

Пожежа виникла під час руху транспортного засобу ВАЗ 2101. Внаслідок загорання чоловік отримав опіки другого ступеня важкості в районі обличчя, рук та ніг.

Про це повідомляє інформаційний ресурс 057.ua.

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Зазначається, що площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Інцидент стався 7 серпня біля 10 години ранку в Шевченківському районі Харківської області.

Рятувальники ліквідували пожежу о 10:30. Внаслідок інциденту постраждав власник автомобіля, 1975 року народження,
– зазначив прес-секретар ДСНС України у Харківській області Ігор Лупандін.

Потерпілого доправили в опіковий центр Харкова для надання необхідної допомоги.

Теги: Новини України Пожежа Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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