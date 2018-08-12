На Харківщині жінка випадково втопила 2-річну доньку у ванні
У Харківській області в місті Ізюм жінка через необережність втопила у ванні дворічну дочку, після чого сама намагалася покінчити життя самогубством.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
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11 серпня близько 19:50 до поліції звернувся 41-річний житель міста Ізюма. Він повідомив, що повернувшись з роботи, виявив мертвою у дитячому ліжку свою малолітню доньку. Його 34-річна дружина за місцем мешкання була відсутня. Зв’язатися із нею було неможливо, адже жінка вимкнула мобільний телефон,
– йдеться у повідомленні.
Під час пошуку жінки, правоохоронці знайшли її в стані алкогольного сп’яніння на березі річки Сіверський Донець, в якій вона хотіла втопитися.
Жінка розповіла, що під час купання з необережності втопила у ванній свою дочку та намагалась покінчити життя самогубством в аналогічний спосіб.
Наразі мешканку Ізюму затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує тюремне ув’язнення строком до 5 років.