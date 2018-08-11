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На Ілона Маска подали позов до суду власники акцій компанії Tesla

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Ілон Маск
Ілон Маск / УНІАН

Акціонери компанії Tesla звинувачують Ілона Маска подали позов до суду через повідомлення у Twitter про те, що він хоче перетворити компанію з публічної на приватну.

Про це повідомив сайт Bloomberg.

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Стало відомо, що власники акцій вирішили подати позов до федерального суду Сан-Франциско проти Ілона Маска. Вони звинувачують його у шахрайстві і маніпулюванні акціями.

Заява Маска про те, що він забезпечив фінансування, була особливо значущою та викликала значний рух на ринку. Оскільки Маск не забезпечив фінансування і видав на ринок неправдиву інформацію, яка вводить в оману. Тому продавці акцій Tesla були змушені покрити свої позиції шляхом придбання акцій за штучно завищеними цінами після 7 серпня 2018 року. Очевидно, всі покупці цінних паперів Tesla також постраждали, 
– заявив у скарзі акціонер Калман Айзекс.

Комісія з цінних паперів та бірж США перевіряє, чи дійсно Маск мав намір зробити компанію Tesla публічною.

Нагадаємо, вартість акцій компанії Tesla 7 серпня підскочила на сім відсотків, до 367 долларів за штуку, на тлі заяви голови правління Ілона Маска. Він повідомив, що розглядає можливість перетворення компанії, яка зараз є публічною, на приватну. "Думаю зробити Tesla приватною на рівні 420 доларів. Фінансування забезпечено", – написав він у Twitter. Очевидно, бізнесмен мав на увазі 420 доларів за одну акцію компанії.

Теги: Ілон Маск Техно Tesla Авто
Джерело: 24 канал
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