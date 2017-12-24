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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

На католицьке Різдво в Україні штормитиме

21:06, 24 грудня 506 Читать новость на русском
Сильний вітер в Україні
Сильний вітер в Україні / Фото з відкритих джерел

25 грудня в Україні оголосили шторме попередження. Сильний вітер прогнозують західних та східних областях України.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Згідно з повідомленням синоптиків, 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні буде теплою – здебільшого становитиме 8 градусів тепла. Крім того, у деяких регіонах очікуються опади.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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