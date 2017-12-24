На католицьке Різдво в Україні штормитиме
21:06, 24 грудня 506 Читать новость на русском
25 грудня в Україні оголосили шторме попередження. Сильний вітер прогнозують західних та східних областях України.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
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Згідно з повідомленням синоптиків, 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря в Україні буде теплою – здебільшого становитиме 8 градусів тепла. Крім того, у деяких регіонах очікуються опади.
Джерело: 24 Канал
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