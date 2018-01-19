На Керченському мості встановили освітлення та бар'єрну огорожу: свіжі фото
Окупанти на одній з ділянок автодорожньої частини Кримського моста облаштували проїжджу частину на острові Тузла – встановили бар'єрну огорожу і щогли освітлення на відрізку 450 метрів.
Про це повідомляє "Керч.ФМ".
"До грудня – здача об'єкта за графіком, будівельникам належить завершити укладання двох шарів асфальту і виконати облаштування всієї проїжджої частини", – йдеться у повідомленні.
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Роботи з облаштування вже виконані на ділянці Керченського моста між п'ятьма опорами – загалом встановлено 1 800 погонних метрів бар'єрного огородження і 28 щогл освітлення.
Будівельники мають встановити загалом понад 76 кілометрів бар'єрного огородження і більше 1000 щогл освітлення.
На Керченському мості встановили перші бар'єрні огорожі та освітлення
Кримський міст: будівництво
Кримський міст: будівництво
На Керченському мості встановили перші бар'єрні огорожі та освітлення
Як будують Керченський міст