На Київ очікують дощі, грози та підтоплення: місцева влада зробила попередження

В Українському гідрометцентрі попередили, що упродовж цілого дня 27 липня дощитиме. Також очікується гроза та є можливими підтоплення.

Відповідну інформацію оприлюднила Київська міська рада на своєму офіційному сайті.

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Крім того, Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:

– усі вікна будинків щільно слід закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

– якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

– у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

– уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Також київська влада рекомендує під час падіння дерев чи гілок, або коли травмовано людей, негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Нагадаємо, 25 липня потужні зливи з градом просто паралізували Київ. Буквально за півгодини дощу в місті підтопило підземні переходи, товари попливли у вуличних річках, люди по коліна у воді змушеними були переходити вулицю.