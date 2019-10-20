На Київщині під час затримання поліцією помер чоловік: деталі, – фото

Трагедія сталася у селищі міського типу Баришівка. Спершу поліцію викликали розборонити сімейну бійку, втім її винуватець кинувся навтьоки. Коли ж поліцейські наздогнали молодика, він почав відбиватися ножем.

Правоохоронцям вдалося вихопили у нього холодну зброю та затримати. Втім, зловмисник прямо на їхніх очах почав помирати. Про це інформує пресслужба Нацполіції Київської області.

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На спецлінію "102" надійшло повідомлення про сімейну бійку. Ініціатор конфлікту – 33-річний молодик – потрощив у будинку меблі, вчинив сварку, ударив ножем брата дружини, а потім втік на автомобілі,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Вони також вказують виклик надійшов вранці 19 жовтня. В області відразу ж ввели план-перехоплення й розшукали нападника.

Смертельне затримання чоловіка трапилось у Баришівці на Київщині

Чоловік чинив опір та кидався на поліцейських із ножем. Їм вдалося знешкодити і затримати молодика. Поступово, затриманому ставало зле, тоді поліцейські викликали швидку та надавали йому невідкладну медичну допомогу,

– додають у Нацполіції.

Лікарі швидкої, які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка. Він помер.

Про подію вже повідомили прокуратуру та ДБР.

Судово-медичний експерт наявних тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть, не виявив. Остаточну причину загибелі молодика встановить судово-медична експертиза.

Щодо різанини та бійки в домі загиблого поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Окрім того, порушене також провадження через "загрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Слід зазначити, що в мережі не вірять у випадкову смерть затриманого. Там певні: до цього причетні поліцейські.



У мережі люди не вірять у випадкову смерть затриманого

Також там додають, що на момент приїзду швидкої чоловік ще був живий.