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      На Київщині під час затримання поліцією помер чоловік: деталі, – фото

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      Під час сімейної бійки пів будинку було розтрощено
      Під час сімейної бійки пів будинку було розтрощено / фото пресслужба Нацполіції

      Трагедія сталася у селищі міського типу Баришівка. Спершу поліцію викликали розборонити сімейну бійку, втім її винуватець кинувся навтьоки. Коли ж поліцейські наздогнали молодика, він почав відбиватися ножем.

      Правоохоронцям вдалося вихопили у нього холодну зброю та затримати. Втім, зловмисник прямо на їхніх очах почав помирати. Про це інформує пресслужба Нацполіції Київської області.

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      На спецлінію "102" надійшло повідомлення про сімейну бійку. Ініціатор конфлікту – 33-річний молодик – потрощив у будинку меблі, вчинив сварку, ударив ножем брата дружини, а потім втік на автомобілі,
      – мовиться у повідомленні правоохоронців.

      Вони також вказують виклик надійшов вранці 19 жовтня. В області відразу ж ввели план-перехоплення й розшукали нападника.

      Смертельне затримання чоловіка трапилось у Баришівці на Київщині

      Чоловік чинив опір та кидався на поліцейських із ножем. Їм вдалося знешкодити і затримати молодика. Поступово, затриманому ставало зле, тоді поліцейські викликали швидку та надавали йому невідкладну медичну допомогу,
      – додають у Нацполіції.

      Лікарі швидкої, які пізніше приїхали на виклик, не змогли врятувати чоловіка. Він помер.

      Про подію вже повідомили прокуратуру та ДБР.

      Судово-медичний експерт наявних тілесних ушкоджень, які могли б спричинити смерть, не виявив. Остаточну причину загибелі молодика встановить судово-медична експертиза.

      Щодо різанини та бійки в домі загиблого поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Окрім того, порушене також провадження через "загрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

      Слід зазначити, що в мережі не вірять у випадкову смерть затриманого. Там певні: до цього причетні поліцейські.

      поліція бійка різанина
      У мережі люди не вірять у випадкову смерть затриманого

      Також там додають, що на момент приїзду швидкої чоловік ще був живий.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Києва Жертви Поліція
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