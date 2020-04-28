11:03
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      На Київщині поліція затримала банду, яка грабувала фермерів та підприємців

      -
      У Київській області поліція затримала озброєну банду 28 квітня 2020
      Банду підозрюють у розбійному нападі та крадіжках / Пресслужба Нацполіції

      У Київській області затримали озброєну банду, яку підозрюють у скоєнні серії важких злочинів. Членам угруповання інкримінують бандитизм та розбій.

      Наразі фігуранти справи затримані та поміщені до ізолятора тимчасового утримання. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної поліції.

      Читайте також У Києві чоловік напав на поліцейського та прострелив йому ноги: деталі

      Троє чоловіків на чолі зі своїм організатором, який вже мав проблеми із законом, ґрунтовно підозрюються у скоєнні розбійного нападу на родину фермера на Сквирщині та низки крадіжок грошей з сейфів підприємців,
      – розповіли у Нацполіції.

      Два тижні тому зловмисники, озброївшись пістолетами та ножами, вночі напали на родину фермера у селі Мовчанівка. Нападники забрали банківські картки, гроші та цінності. Фермер звернувся до правоохоронців лише через добу, адже банда йому погрожувала.

      Злочинці – з різних регіонів України. Їх, окрім нападу на фермера, наразі підозрюють у скоєнні 4 злочинів – крадіжках майже пів мільйона гривень з сейфів підприємців.

      Під час обшуків у банди вилучили:

      • вогнепальну незареєстровану зброю;
      • набої;
      • ножі;
      • маски;
      • перуки;
      • радіостанції;
      • біноклі;
      • різні номерні автомобільні знаки.

      Також зловмисники користувались двома автівками з іноземною реєстрацією – Land Rover та Opel. Наразі затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.

       

      Дивіться відео затримання банди:

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Кримінал Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Цілі дорожніх планів 2020: безпека, якість, здорова конкуренція
      сьогодні , 08:31 Цілі дорожніх планів 2020: безпека, якість, здорова конкуренція
      Вадим Олійник
      Війна проти НАБУ: як і чому Коломойський атакує відомство
      27 квітня , 22:37 Війна проти НАБУ: як і чому Коломойський атакує відомство
      Сергій Лещенко