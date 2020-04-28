На Київщині поліція затримала банду, яка грабувала фермерів та підприємців
У Київській області затримали озброєну банду, яку підозрюють у скоєнні серії важких злочинів. Членам угруповання інкримінують бандитизм та розбій.
Наразі фігуранти справи затримані та поміщені до ізолятора тимчасового утримання. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної поліції.
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Троє чоловіків на чолі зі своїм організатором, який вже мав проблеми із законом, ґрунтовно підозрюються у скоєнні розбійного нападу на родину фермера на Сквирщині та низки крадіжок грошей з сейфів підприємців,
– розповіли у Нацполіції.
Два тижні тому зловмисники, озброївшись пістолетами та ножами, вночі напали на родину фермера у селі Мовчанівка. Нападники забрали банківські картки, гроші та цінності. Фермер звернувся до правоохоронців лише через добу, адже банда йому погрожувала.
Злочинці – з різних регіонів України. Їх, окрім нападу на фермера, наразі підозрюють у скоєнні 4 злочинів – крадіжках майже пів мільйона гривень з сейфів підприємців.
Під час обшуків у банди вилучили:
- вогнепальну незареєстровану зброю;
- набої;
- ножі;
- маски;
- перуки;
- радіостанції;
- біноклі;
- різні номерні автомобільні знаки.
Також зловмисники користувались двома автівками з іноземною реєстрацією – Land Rover та Opel. Наразі затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.
Дивіться відео затримання банди: