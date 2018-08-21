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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

На Київщині поліція затримала крадіїв елітних авто: фото

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На Київщині поліція затримала крадіїв елітних авто
На Київщині поліція затримала крадіїв елітних авто / Фото з відкритих джерел

У Київській області поліцейські затримали групу автовикрадачів та повернули власникам їхні транспортні засоби.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

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"Упродовж липня та серпня учасники організованої злочинної групи за допомогою спеціальної техніки викрали у жителів Київщини чотири автомобілі: два Honda CR-V та два Lexus LS460", – йдеться у повідомлені.

крадії елітних авто
Крадіїв елітних авто

Як зазначається, трьох виконавців із різних регіонів України із організатором з Києва затримано у порядку статті 208 КПК України та доправлено до ізолятора тимчасового тримання. Наразі їх перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.


Крадії викрали у жителів Київщини чотири автомобілі


Під час скоєння злочинів вони пересувалися на автомобілі Audi Q5

"Поліцейськими встановлено, що під час скоєння злочинів вони пересувалися на автомобілі Audi Q5. Один із викрадених транспортних засобів переховували у гаражному приміщенні в селі Тарасівка, що на Київщині. Наразі триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", – зазначили у поліції.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Пограбування Авто
Джерело: 24 Канал
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