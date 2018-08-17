На Київщині сутичка забудовників та активістів завершилась пожежею: відео

У Вишневому під Києвом ввечері 16 серпня стався черговий конфлікт місцевих жителів із "тітушками" на вулиці Машинобудівників, в результаті якого був спалений паркан на місці зведення багатоповерхівок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Максим Руденко.

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Місто Вишневе, замість парку будують ЖК. Мер, поліція та забудовник у змові. Почався самосуд,

– написав він та опублікував декілька відеороликів з місця інциденту.

За словами місцевих жителів, вони мирно розмовляли з забудовниками, але "тітушки" почали кидатися на активістів, бити людей, погрожувати розправою і розпорошили балончики зі сльозогінним газом. Жителі викликали поліцію, але вона довго не приїжджала.

Далі – виник серйозний конфлікт між прихильниками забудови і борцями за створення на цьому місці парку.

Люди підпалили паркан на місці зведення багатоповерхівок.

Додамо, що конфлікт розпочався ще в квітні 2017 року, коли почалося будівництво. Тоді активісти зруйнували паркан і на деякий час будівництво заморозили. Проте, кілька місяців тому на колишньому пустирі, де стоять три недобудови, поставили паркан навколо території під нове будівництво.