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На Київщині затримали педофіла, який знущався над 8-річною дівчинкою

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На Київщині затримали педофіла, який знущався над 8-річною дівчинкою
На Київщині затримали педофіла, який знущався над 8-річною дівчинкою / НПУ

У селі Дрозди, що на Білоцерківщині, затримали 36-річного чоловіка, який підозрюється у насильницьких діях відносно малолітньої дитини.

Про це повідомляєпрес-служба НПУ.

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28-річна мати з двома дітьми пішла до магазину і там познайомилась з чоловіком, після цього вживала з ним алкоголь. Згодом чоловік пішов до їхнього дому, діти показували йому дорогу, жінка тим часом повернулася до магазину, щоб придбати сигарети. Після повернення, жінка почула голос свого сина, який кликав на допомогу з присадибної ділянки.

Встановлено, що зловмисник заманив дітей у насадження кукурудзи під приводом, що ніби вони йдуть до водойми купатись. Там неприроднім шляхом він намагався зґвалтувати дівчинку, а хлопчику, який це все бачив, затуляв рот, щоб той не кричав,
– йдеться в повідомленні.

Мати зателефонувала до поліції та описала прикмети педофіла, пояснила напрямок, куди він втік. Поліція одразу прибула на місце злочину. За кілька годин насильника затримали, він переховувався у кукурудзяному полі. Потерпілій дитині надали медичну допомогу, також з нею працюють фахівці-психологи.

"Дівчинка зробила подарунок – намалювала малюнок і подарувала його поліцейським. Це маленька подяка від великого дитячого серця", 
– зазначили в поліції.


Подарунок дівчинки поліції

Насильника затримали, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, Нацполіція пропонує ввести відкритий реєстр педофілів.

Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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