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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У дітей, яких мати хотіла продати для жебракування, знайшли давні тілесні ушкодження

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У Хмельницькому матір здавала в оренду двох своїх маленьких дітей. Дітям сказала, що їдуть у табір, а натомість вони мали жебракувати. За один день такої "оренди" жінка мала отримати 5 тисяч гривень. Поліція вчасно відреагувала і в останній момент, під час передачі грошей, її затримали.

15 тисяч гривень – у стільки оцінила три дні життя своїх дітей матір з Хмельницька. І віддала в оренду жебракам. Дворічний і шестирічний хлопчики мали допомагати збирати милостиню. Спочатку три дні, а згодом і більше.

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"Хотіла купити взутися-вдітися до школи", – прокоментувала ситуацію затримана. Домовились: ввечері гроші – вранці діти. 32-річну жінку зловили якраз, коли вона хотіла отримати частину заробітку. Вона написала розписку про те, що добровільно передає дітей і жодних претензій не має. Хлопчикам же мама сказала, що вони їдуть у літній табір.

Громадянка була затримана, фактично, на гарячому, після передачі дітей одразу ж, в її квартирі, де на підставі ухвали суду й проводився обшук. Після чого її затримано. Також вона віддала відповідно документи на дітей і написала розписку про отримання коштів та передачу дітей,
– зазначив начальник відділу Нацполіції Хмельниччини Ігор Бабій.

Дітей одразу ж забрали на обстеження до лікарні. Медики заспокоїли: загальний стан хлопчиків – задовільний. Але є кілька травм, і де вони їх отримали, діти не зізнаються.


Діти затриманої


Затримана матір


Умови проживання дітей

В меншого є незначні травми – вже давні, несвіжі – вже кілька днів. Садно чола зліва і садно щоки. І давні синці теж на спині. А от в старшого тільки на ногах. Кажуть, що самі падали, вдарилися,
– розповів фельдшер швидкої Ярослав Бабич.

Після усіх обстежень дітей заберуть соціальні служби. А їхній горе-матері загрожує до 15 років тюрми та конфіскація майна. 

Теги: Новини України Новини Хмельницького Діти і неповнолітні Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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