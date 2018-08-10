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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У детей, которых мать хотела продать для попрошайничества, нашли давние телесные повреждения

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В Хмельницком мать сдавала в аренду двух своих маленьких детей. Детям сказала, что едут в лагерь, а взамен они должны были нищенствовать. За один день такой "аренды" женщина должна была получить 5 тысяч гривен. Полиция вовремя отреагировала и в последний момент, во время передачи денег ее задержали.

15 тысяч гривен – во столько оценила три дня жизни своих детей мать из Хмельницка. И отдала в аренду попрошайкам. Двухлетний и шестилетний мальчики должны были помогать собирать милостыню. Сначала три дня, а впоследствии и больше.

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"Хотела купить обуться-одеться в школу", – прокомментировала ситуацию задержана. Договорились: вечером деньги – утром дети. 32-летнюю женщину поймали как раз, когда она хотела получить часть заработка. Она написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет. Мальчикам же мама сказала, что они едут в летний лагерь.

Гражданка была задержана, фактически, с поличным, после передачи детей сразу же, в ее квартире, где на основании постановления суда и проводился обыск. После чего ее задержали. Также она отдала соответственно документы на детей и написала расписку о получении денежных средств и передаче детей,
– отметил начальник отдела Нацполиции Области Игорь Бабий.

Детей сразу же забрали на обследование в больницу. Медики успокоили: общее состояние мальчиков удовлетворительное. Но есть несколько травм, и где они их получили, дети не признаются.


Дети задержанной


Задержана мать


Условия проживания детей

У меньшего есть незначительные травмы – уже старые, несвежие – уже несколько дней. Ссадина лба слева и ссадины щеки. И давние синяки тоже на спине. А вот у старшего только на ногах. Говорят, что сами падали, ударились,
– рассказал фельдшер скорой Ярослав Бабич.

После всех обследований детей заберут социальные службы. А их горе-матери грозит до 15 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Хмельницкого
Источник: 24 канал
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