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На Київщині знайшли велетенський гриб: вражаючі фото

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На Київщині знайшли велетенський гриб
На Київщині знайшли велетенський гриб / ТСН

На Київщині у селі Дрозди люди знайшли гриб-дощовик, величезні розміри якого вражають. Вага гриба становить 17 кілограмів 750 грамів.

Про це повідомляє ТСН.

У Національному реєстрі рекордів України заявили, що заявка на реєстрацію знайденого гриба не надходила. При цьому в організації сповістили, що раніше зафіксовані гриби-рекордсмени мали менші розміри, аніж ця знахідка з Київщини.

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"Ми бачили цю інформацію. Але, на жаль, цього велетня не було внесено до Національного реєстру рекордів. Заявка на таку реєстрацію не надходила", – розповіла керівниця реєстру Лана Вєтрова.

Великий гриб Київщина рекорди
Гриб-велетень, знайдений на Київщині

Гриб рекорд
Вага величезного гриба, знайденого на Київщині
 

Теги: Новини України Новини Києва Екологія Рекорди
Джерело: 24 Канал
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