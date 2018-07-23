На Київщині знайшли велетенський гриб: вражаючі фото
На Київщині у селі Дрозди люди знайшли гриб-дощовик, величезні розміри якого вражають. Вага гриба становить 17 кілограмів 750 грамів.
Про це повідомляє ТСН.
У Національному реєстрі рекордів України заявили, що заявка на реєстрацію знайденого гриба не надходила. При цьому в організації сповістили, що раніше зафіксовані гриби-рекордсмени мали менші розміри, аніж ця знахідка з Київщини.
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"Ми бачили цю інформацію. Але, на жаль, цього велетня не було внесено до Національного реєстру рекордів. Заявка на таку реєстрацію не надходила", – розповіла керівниця реєстру Лана Вєтрова.
Гриб-велетень, знайдений на Київщині
Вага величезного гриба, знайденого на Київщині
Джерело: 24 Канал
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