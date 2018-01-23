На кордоні України на Буковині з’явилися бійці Нацгвардії

До охорони державного кордону України у Чернівецькій області залучили військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Для посилення охорони державного кордону та протидії незаконним діям правопорушників до підрозділу Чернівецького прикордонного загону прибуло кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії", – мовиться у повідомленні.

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Зазначається, що військовослужбовці Нацгвардії нестимуть службу разом з прикордонниками на гірських ділянках українсько-румунського кордону з 23 січня.

У ДПСУ наголосили, що залучення військових Нацгвардії дозволить значно посилити і ущільнити охорону цього напрямку кордону.