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      На Луганщині терористи обстріляли українські сили з "Градів", — джерела

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      На Луганщині терористи обстріляли українські сили з "Градів", — джерела

      Терористи обстріляли з "Градів" село Світличне, що на Луганщині.

      Про це Телеканалу новин "24" повідомили два джерела у зоні АТО.

      "Били по Світличному. Наші дали залп у відповідь. Поки все тихо", — поінформувало одне з джерел.

      Як відомо, бойовики обстріляли позиції українських військових в районі селища Талаківка, що неподалік Маріуполя.

      Теги: Війна на Донбасі АТО
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 29 жовтня 2014
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