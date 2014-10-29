На Луганщині терористи обстріляли українські сили з "Градів", — джерела
Терористи обстріляли з "Градів" село Світличне, що на Луганщині.
Про це Телеканалу новин "24" повідомили два джерела у зоні АТО.
"Били по Світличному. Наші дали залп у відповідь. Поки все тихо", — поінформувало одне з джерел.
Як відомо, бойовики обстріляли позиції українських військових в районі селища Талаківка, що неподалік Маріуполя.
Джерело: Телеканал новин "24"
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