На Луганщині терористи обстріляли українські сили з "Градів", — джерела

Терористи обстріляли з "Градів" село Світличне, що на Луганщині.

Про це Телеканалу новин "24" повідомили два джерела у зоні АТО.

"Били по Світличному. Наші дали залп у відповідь. Поки все тихо", — поінформувало одне з джерел.

Як відомо, бойовики обстріляли позиції українських військових в районі селища Талаківка, що неподалік Маріуполя.