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На Львівщині автомобіль з іноземцями з'їхав з мосту і перекинувся

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На Львівщині у ДТП потрапили іноземці
На Львівщині у ДТП потрапили іноземці / Фото прес-служби поліції

На Львівщині 15 липня близько 14.00 години на автодорозі сполученням Тухля – Славське у Сколівському районі автомобіль з іноземцями з'їхав з мосту в кювет і перекинувся. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються.

Про це повідомляє прес-служба поліція Львівщини. 

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій "Міцубіші", 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня – 17-річна дівчинка,
– зазначають у поліції. 

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


Фото з місця ДТП 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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