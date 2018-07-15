На Львівщині автомобіль з іноземцями з'їхав з мосту і перекинувся
На Львівщині 15 липня близько 14.00 години на автодорозі сполученням Тухля – Славське у Сколівському районі автомобіль з іноземцями з'їхав з мосту в кювет і перекинувся. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються.
Про це повідомляє прес-служба поліція Львівщини.
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Як попередньо встановили правоохоронці, водій "Міцубіші", 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.
Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня – 17-річна дівчинка,
– зазначають у поліції.
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Фото з місця ДТП
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