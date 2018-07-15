На Львівщині автомобіль з іноземцями з'їхав з мосту і перекинувся

На Львівщині 15 липня близько 14.00 години на автодорозі сполученням Тухля – Славське у Сколівському районі автомобіль з іноземцями з'їхав з мосту в кювет і перекинувся. Усі потерпілі госпіталізовані, їх діагнози уточнюються.

Про це повідомляє прес-служба поліція Львівщини.

Читайте також: Смертельна ДТП за участю п'яного чиновника на Закарпатті: поліція зробила важливу заяву

Як попередньо встановили правоохоронці, водій "Міцубіші", 38-річний іноземець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з мосту в кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП окрім водія тілесні ушкодження отримали троє пасажирів авто, також іноземці, з них одна неповнолітня – 17-річна дівчинка,

– зазначають у поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Фото з місця ДТП