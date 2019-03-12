На Львівщині чиновниця приховала від НАЗК мільйон батька та купу бізнесу

Провідний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Львівській області Оксана Іванчук не зазначила у власній декларації за 2016 рік дохід сім'ї на понад 1,2 мільйона гривень.

Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, копію якого проаналізували в експертній організації StateWatch.

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Зокрема чиновниця не вказала річний дохід батька від підприємницької діяльності у розмірі 1,058 мільйона гривень. А також продаж батьком автомобіля Toyota Camry 2011 року за 145тисяч гривень.

Іванчук також не зазначила про земельну ділянку та будинок, що використовують члени сім'ї. Не було вказано і про право власності Оксани Іванчук на автомобіль Skoda Octavia 2002 року.

Оксана Іванчук не зазначила в декларації також і те, що члени її сім'ї володіють корпоративними правами декількох фірм. Зокрема, її свекруха володіє частками прав ТОВ "Ротан Р" та ТОВ "Вікна Європи". Чоловік володіє часткою в ПП "Дюран Інвест". Мати має частку корпоративних прав у ТОВ "Мадонна" та ТОВ "Смік". До слова, батько такоє має частку у ТОВ "Смік" і, окрім цього, у ПП "Гердан плюс".

Іванчук не задекларувала також і свою частку у ТОВ "Мадонна".

У рішенні НАЗК також зазначено, що Іванчук не надала документів, на основі чого отримала у власність автомобіль BMW 528XL. Жодних пояснень, щодо внесення недостовірної інформації чиновниця в НАЗК не надавала.

У висновку НАЗК зазначило, що в діях чиновниці є ознаки правопорушення за статтею 366-1 "декларування недостовірної інформації" Кримінального кодексу України.

Перевірка декларації Оксани Іванчук почалась у лютому 2018 року та тривала 11 місяців. Дані про порушення передані до Національного антикорупційного бюро України.