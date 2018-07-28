На Львівщині десятирічний хлопець на мотоциклі зіткнувся з поїздом

На Львівщині 10-річний хлопчик на мотоциклі зіткнувся з поїздом / Фото прес-служби поліції

У суботу, 28 липня, на залізничному переїзді в селі Старе Село, Пустомитівського району, що на Львівщині, 10-річний хлопчик на мотоциклі зіткнувся з поїздом. Дитину госпіталізовано в одну з лікарень Львова.