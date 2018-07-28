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На Львівщині десятирічний хлопець на мотоциклі зіткнувся з поїздом

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На Львівщині 10-річний хлопчик на мотоциклі зіткнувся з поїздом
На Львівщині 10-річний хлопчик на мотоциклі зіткнувся з поїздом / Фото прес-служби поліції

У суботу, 28 липня, на залізничному переїзді в селі Старе Село, Пустомитівського району, що на Львівщині, 10-річний хлопчик на мотоциклі зіткнувся з поїздом. Дитину госпіталізовано в одну з лікарень Львова.

Встановлено, що сталося зіткнення кросового мотоцикла під керуванням 10-річного львів’янина та пасажирського поїзда зі сполученням "Київ – Івано-Франківськ", – повідомили у поліції.

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За словами машиніста, хлопець їхав в шоломі і на звукові сигнали не реагував,

Нагадаємо, у суботу, 28 липня, на Львівщині у селі Верхнє Синьовидне чоловік, керуючи квадроциклом, наїхав на трьох дітей.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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